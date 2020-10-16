Эксперт рассказала, как вести себя при знакомстве с родителями партнера

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О том, как вести себя на первой встрече с родителями своего партнера, рассказала News.ru специалист по светскому и деловому общению и межкультурным коммуникациям Татьяна Полякова.

Эксперт посоветовала почаще влюбленно смотреть на свою вторую половину, передавая смущение от ситуации. Также Полякова рекомендовала никогда не задевать в разговоре такие темы, как возраст, здоровье, доходы, цены.

"Главное – уметь слушать и держать паузу", – подчеркнула специалист.

По словам Поляковой, ничто так не украшает человека, как умение извиняться и признавать свои ошибки. Эксперт отметила, что это важно не только при знакомстве с родителями возлюбленного.

Специалист дала и несколько рекомендаций, касающихся выбора наряда для встречи с семьей партнера.

"Не на высоких каблуках, не оголенной и не в прозрачной, рвущейся на груди блузке, не в мини", – заключила Полякова.

Ранее эксперт по этикету рассказала, чем заменить приветственное рукопожатие. Это, по мнению специалиста, необходимо в качестве мер предосторожности в условиях распространения коронавируса.