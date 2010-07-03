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Общество

13:57

В Санкт-Петербурге появилась "урна для пустых обид"

общество происшествия культура

Фото: соцсети

В Санкт-Петербурге в начале улицы Абрамова (микрорайон Парнас) появилась "урна для пустых обид". Автор идеи – уличный художник-концептуалист, работающий под ником Loketski.

Художник решил раскрасить обычную бетонную урну в ярко-розовый цвет и подписал ее. На одной стороне написано "Для пустых обид", на другой – "Ой, все!".

На личной странице в Instagram Loketski пояснил, что урна раскрашена в рамках проекта серии "Раздельный сбор чувств". Он объяснил, что обиды разрушают отношения, поэтому их лучше просто "выбрасывать", а не копить впустую.

"В будущем обиды будут под запретом как особо опасный токсичный мусор",– пишет Loketski.

Местные жители одобрили появление урны. В соцсетях они отметили, что настроение "урна для пустых обид" поднимает точно.

В конце июля в Москве утвердили правила нанесения граффити. Теперь уличным художникам можно рисовать только на определенную тематику – спорт, туризм, космос, искусство и история. Кроме того, арт-объекты авторы должны согласовывать.

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