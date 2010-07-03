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Общество

12:07

Трассу М11 "Москва – Санкт-Петербург" полностью откроют в ноябре

общество транспорт дороги

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Автомобильную трассу М11 "Москва – Санкт-Петербург" полностью достроят к 15 ноября, сообщил первый замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов.

"У нас дата 15 ноября строительной готовности и оформления документов. Открытие может еще занять какое то время... в ноябре", – цитирует его ТАСС.

Общая длина М11 составит 669 километров. Проезд займет не более пяти с половиной часов.

Стоимость составит порядка двух тысяч рублей в будний день при оплате наличными. Сэкономить можно будет с помощью транспондера и других программ лояльности.

В основном дорога пройдет параллельно существующей автомобильной дороге М10 "Россия" и будет пересекать ее на 58-м, 49-м, 208-м, 258-м, 334-м, 543-м километрах с устройством транспортных развязок на разных уровнях. М10 останется бесплатным дублером новой трассы.

На открытых участках максимальный скоростной режим установлен в 110–130 километров в час. Число полос движения варьируется от 10 до 4. Потоки автомобилей разделены отбойниками, большинство участков будет освещено.

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