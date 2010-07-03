Электронные сигареты могут признать менее вредными, чем обычные

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Производители электронных сигарет и систем нагревания табака могут получить право указывать на упаковках сведения о преимуществе подобной продукции перед обычными сигаретами. Такая идея описана в концепции технического регламента на никотиносодержащие изделия, разработанного Евразийской экономической комиссией, сообщает газета "Известия".

Изменения затронут изделия с нагреваемым табаком, жидкости для электронных сигарет и комбинированных устройств. Документ установит требования к производству, хранению и продаже такой продукции. В нем также будут указаны принципы маркировки изделий. Авторы концепции предлагают добавить в информацию на упаковке сведения о меньшем вреде от электронных сигарет.

Продукцию, упаковка которой не содержит информацию о риске ее использования и преимуществах перед курением табака, предлагается полностью запретить. При этом примеры преимуществ электронных сигарет в концепции не приводятся.

Ранее Минздрав внес в правительство доработанную антитабачную концепцию. Документ под названием "Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и никотиносодержащей продукции" направлен на снижение курящих до 21% среди взрослых и до 1% – среди несовершеннолетних.

