16 сентября, 18:03Общество
Начался прием заявок на новый поток проекта "Стажировка в правительстве Москвы"
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице открылся прием заявок на участие в новом потоке проекта "Стажировка в правительстве Москвы". Анкеты могут отправить мотивированные начинающие специалисты в возрасте от 18 до 35 лет.
Программу стажировки уже прошли свыше 2,5 тысячи молодых людей. В настоящее время они успешно работают в разных сферах – от ЖКХ до культуры. Многие занимают ключевые позиции в органах власти и подведомственных структурах.
Направление работы стажера не обязательно должно не совпадать с профессией – человек может попробовать себя в разных ролях. Часто специалисты приходят, открывают для себя новые сферы, остаются в них и работают вместе с командой города, сказала директор Центра развития карьеры Татьяна Коломиец.
Участники стажировки трудятся над реальными проектами, которыми каждый день пользуются миллионы москвичей. Это полноценная занятость с официальным трудоустройством и фиксированной зарплатой.
Стажировка длится 6 месяцев. За это время каждый участник поработает в 3 местах, выбирая из 9 направлений. В настоящее время открыт прием на 7 их них:
- "Социальный город";
- "Правовое пространство";
- "Городская экономика и финансы";
- "Комфортная городская среда";
- "Медийный город";
- "HR-город";
- ветеринарная стажировка.
Подать заявку на прохождение стажировки в IT и Московском транспорте может будет в октябре и ноябре.
После регистрации участникам нужно пройти тестирование, видеоинтервью и распределение по направлениям. Зарплата варьируется от 27 до 54 тысяч рублей (на IT-позициях – до 65 тысяч) в месяц в зависимости от графика и направления.
"Мы не только ставим задачи и даем обратную связь, но и помогаем раскрыть сильные стороны, объясняем процессы и поддерживаем в планировании профессионального будущего", – отметила начальник отдела стандартизации департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы, куратор стажеров и практикантов Екатерина Князева.
Прошедший стажировку Илья Первушин, который в сейчас работает начальником отдела реновации в префектуре СЗАО, рассказал, что участие в программе помогло ему найти первую работу, развить навыки коммуникации и усилить техническую подготовку.
В свою очередь, работающей первым заместителем гендиректора КП ВДНХ Елене Жук, стажировка дала возможность получить нужные компетенции и сделать осознанный выбор в пользу сферы искусства. За полгода она получила практический опыт и познакомилась с профессионалами.
Ранее сообщалось, что в "Технограде" на ВДНХ за 7 лет обучение прошли свыше 78 тысяч человек. По словам Сергея Собянина, с прошлого года приоритетным направлением образовательного комплекса остается подготовка кадров для бизнеса. Учеба проходит в условиях, приближенных к производственным. Для этого на площадке размещено более 3 тысяч единиц оборудования.
Собянин представил новый сервис "Технохантер" для стажировки в сфере инноваций