Начался прием заявок на новый поток проекта "Стажировка в правительстве Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице открылся прием заявок на участие в новом потоке проекта "Стажировка в правительстве Москвы". Анкеты могут отправить мотивированные начинающие специалисты в возрасте от 18 до 35 лет.

Программу стажировки уже прошли свыше 2,5 тысячи молодых людей. В настоящее время они успешно работают в разных сферах – от ЖКХ до культуры. Многие занимают ключевые позиции в органах власти и подведомственных структурах.

Направление работы стажера не обязательно должно не совпадать с профессией – человек может попробовать себя в разных ролях. Часто специалисты приходят, открывают для себя новые сферы, остаются в них и работают вместе с командой города, сказала директор Центра развития карьеры Татьяна Коломиец.

Участники стажировки трудятся над реальными проектами, которыми каждый день пользуются миллионы москвичей. Это полноценная занятость с официальным трудоустройством и фиксированной зарплатой.

Стажировка длится 6 месяцев. За это время каждый участник поработает в 3 местах, выбирая из 9 направлений. В настоящее время открыт прием на 7 их них:

"Социальный город";

"Правовое пространство";

"Городская экономика и финансы";

"Комфортная городская среда";

"Медийный город";

"HR-город";

ветеринарная стажировка.

Подать заявку на прохождение стажировки в IT и Московском транспорте может будет в октябре и ноябре.

После регистрации участникам нужно пройти тестирование, видеоинтервью и распределение по направлениям. Зарплата варьируется от 27 до 54 тысяч рублей (на IT-позициях – до 65 тысяч) в месяц в зависимости от графика и направления.

"Мы не только ставим задачи и даем обратную связь, но и помогаем раскрыть сильные стороны, объясняем процессы и поддерживаем в планировании профессионального будущего", – отметила начальник отдела стандартизации департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы, куратор стажеров и практикантов Екатерина Князева.

Прошедший стажировку Илья Первушин, который в сейчас работает начальником отдела реновации в префектуре СЗАО, рассказал, что участие в программе помогло ему найти первую работу, развить навыки коммуникации и усилить техническую подготовку.

В свою очередь, работающей первым заместителем гендиректора КП ВДНХ Елене Жук, стажировка дала возможность получить нужные компетенции и сделать осознанный выбор в пользу сферы искусства. За полгода она получила практический опыт и познакомилась с профессионалами.

Ранее сообщалось, что в "Технограде" на ВДНХ за 7 лет обучение прошли свыше 78 тысяч человек. По словам Сергея Собянина, с прошлого года приоритетным направлением образовательного комплекса остается подготовка кадров для бизнеса. Учеба проходит в условиях, приближенных к производственным. Для этого на площадке размещено более 3 тысяч единиц оборудования.