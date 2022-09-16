В Москве за сутки выявили 8 799 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице за минувшие сутки выявили 8 799 новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные, представленные на портале стопкоронавирус.рф.

В больницу с COVID-19 попали 348 человек, выздоровели 6 384 пациента, скончался от коронавирусной инфекции 31 человек.

Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 134 102 случая коронавируса, выздоровели 2 901 468 человек, умер 45 641.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила устойчивого роста заболеваемости коронавирусом в России в сентябре. По ее словам, COVID-19 никуда не уходит. Она отметила, что в настоящее время в России доминирует штамм "Омикрон" BA.5. При этом тяжелых форм заболевания стало заметно меньше, лечение в основном проходит амбулаторно.