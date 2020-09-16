Турецкий отель освободил сына Сафронова от оплаты ремонта бассейна

Фото: instagram.com/lukasafronovofficial

Турецкий отель, в котором сын Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин повредил детский бассейн, освободил его от оплаты ремонта. Об этом сам Лука рассказал РИА Новости.

"Со мной связались представители отеля и сказали, что я им ничего не должен, они всегда рады такому гостю, как я", – сообщил пианист.

Ранее он заявил, что готов оплатить ремонт детского бассейна, в котором по его вине треснуло пластмассовое дно.

Сына Никаса Сафронова не выпускают из турецкого отеля из-за сломанного бассейна

В ноябре 2019 года Сафронов застрял в туалете на борту самолета Казань – Москва. Лайнер уже заходил на посадку, и в этот момент из кабинки раздались крики о помощи.