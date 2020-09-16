Сын Никаса Сафронова готов заплатить за поврежденный им бассейн в Турции

Фото: instagram.com/lukasafronovofficial

Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин заявил, что оплатит ремонт бассейна в Турции, который он повредил, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ писали о том, что Затравкина якобы отказывались выпускать из отеля за то, что он сломал детский бассейн.

"Ситуацию преувеличивают. Но я действительно повредил бассейн, и нужно за него рассчитаться. Это не такая большая сумма, поэтому я все-таки одолжу денег у знакомых", – сказал Затравкин.

Пианист рассказал, что по его вине треснул детский бассейн со специальным пластиковым дном. Он добавил, что с него не требуют оплачивать полную стоимость бассейна, цена которого 19 тысяч долларов.

Ранее сын художника Никаса Сафронова застрял в туалете на борту самолета. Конфуз произошел во время рейса Казань – Москва. Лайнер уже заходил на посадку и в этот момент из кабинки раздались крики о помощи.