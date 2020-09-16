Сына Никаса Сафронова не выпускают из отеля в Турции из-за сломанного бассейна

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Сына художника Никаса Сафронова Луку Затравкина не выпускают из отеля в Турции требуют компенсировать ущерб за сломанный бассейн, передает Sobesednik.ru.

Инцидент произошел на отдыхе в гостинице, где молодой человек прыгнул в детский бассейн, глубина которого не превышала полуметра, и сломал его. Затравкин же в результате разбил руку и обе ноги. Он сказал, что колени болят внутри, а вот кожа на море заживает быстро.

После данного инцидента на курорте детский бассейн закрыли на ремонт. В связи с этим владельцы отеля потребовали от Затравкина выплатить 19 тысяч долларов. При этом сына художника не пускают домой в Россию, пока он не перечислит деньги.

"Вчера я получил звонок от Луки. Он сказал, что собирается возвращаться в Россию. Но его не выпускают из отеля до тех пор, пока он не возместит ущерб – средства, которые ушли на ремонт бассейна", – заявил Никас Сафронов, добавив, что отказал Затравкину в финансовой помощи.

По его словам, здоровью сына ничего не угрожает. При этом художник давно требовал, чтобы Лука сбросил лишний вес.

"Я надеюсь, что хотя бы после этой истории он поймет, что нужно начинать худеть", – заключил живописец.

Ранее сын художника Никаса Сафронова застрял в туалете на борту самолета. Конфуз произошел во время рейса Казань – Москва.