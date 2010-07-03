Покрас Лампас изменит "Супрематический крест" в Екатеринбурге

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Художник-каллиграф Арсений Пыженков, известный как Покрас Лампас, изменит свою работу "Супрематический крест" в Екатеринбурге.

Изображение будет представлять собой три оторванных друг от друга прямоугольника, в которые вписана каллиграфия художника, сообщила пресс-служба фестиваля Stenograffia, на котором был создан объект.

"Арт-объект теперь будет повторять рисунок плитки на площади еще точнее, чем было", – отмечается в сообщении.

В работе по-прежнему будет использоваться цитата из манифеста Казимира Малевича: "Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски. Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием. Мы, супрематисты, бросаем вам дорогу". Неизменными останутся и главные цвета рисунка: красный, черный и белый.

Работа площадью более 6600 квадратных метров находится на Площади первой пятилетки в районе Уралмаш. Покрас Лампас закончил ее в июле.

Во время дорожных работ граффити стали заливать гудроном, художник же планировал восстановить его. Однако верующие активисты оказались против. Покрас Лампас заявил, что готов к диалогу с горожанами.