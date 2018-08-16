Названа самая высокооплачиваемая актриса 2018 года

16 августа, 20:51
Фото: AP/Invision/Evan Agostini
Самой высокооплачиваемой актрисой 2018 года по версии журнала Forbes стала Скарлетт Йоханссон.
По информации издания, с июня 2017 года по июнь 2018 года американская актриса заработала 40,5 миллиона долларов. Отмечается, что наибольший доход Йоханссон принесла роль русской шпионки из отряда Мстителей в фильме "Черная Вдова". Благодаря ей состояние актрисы выросло в четыре раза.
На втором месте в рейтинге оказалась Анджелина Джоли с 28 миллионами долларов. Значительную часть этой суммы актриса получила, снимаясь в картине "Малефисента 2".
Дженнифер Энистон в этом году спустилась на одну строчку, заняв третье место, добавили в Forbes. Доход звезды телесериала "Друзья" составил 19,5 миллиона долларов, тогда как годом ранее она смогла заработать 22,5 миллиона долларов. В первую пятерку самых высокооплачиваемых актрис также попали Дженнифер Лоуренс и Риз Уизерспун.
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