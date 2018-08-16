Свидетельства о рождении стали выдавать в 13 роддомах в столице

Фото: depositphotos/Bork
Свидетельства о рождении ребенка стали выдавать в 13 родильных домах в столице. Документ можно получить при выписке.
"Это очень удобная услуга для родителей. Медицинский персонал все сделает сам, необходимо лишь предоставить определенный комплект документов и при выписке просто получить свидетельство о рождении ребенка. Впервые такая услуга появилась в октябре прошлого года в пяти роддомах", – рассказал руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Он отметил, что в будущем услугу планируется распространить на все столичные роддома, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Получить документ можно, написав заявление и предоставив оригинал паспорта. Супругам также потребуется свидетельство о браке. Также нужно приложить медицинскую справку о рождении, которую выдают в роддоме. Полный список учреждений, где свидетельство выдают при выписке можно посмотреть здесь.
При выписке можно получить не только свидетельство о рождении, но и подарочный набор для новорожденного. В нем есть матрас, пеленки, подгузники, комбинезоны и другие универсальные вещи. Всего в наборе 44 предмета. Приданое от города за полгода получили более 40 тысяч новорожденных.
С 2019 года в столице стартует еще одна акция. Родители смогут получить сертификаты на высадку саженцев в честь новорожденных. Деревья подберут специалисты, места для них выделят в столичных парках.
"Москва в цифрах": роддома
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: