Свидетельства о рождении стали выдавать в 13 роддомах в столице

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Свидетельства о рождении ребенка стали выдавать в 13 родильных домах в столице. Документ можно получить при выписке.

"Это очень удобная услуга для родителей. Медицинский персонал все сделает сам, необходимо лишь предоставить определенный комплект документов и при выписке просто получить свидетельство о рождении ребенка. Впервые такая услуга появилась в октябре прошлого года в пяти роддомах", – рассказал руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Он отметил, что в будущем услугу планируется распространить на все столичные роддома, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Получить документ можно, написав заявление и предоставив оригинал паспорта. Супругам также потребуется свидетельство о браке. Также нужно приложить медицинскую справку о рождении, которую выдают в роддоме. Полный список учреждений, где свидетельство выдают при выписке можно посмотреть здесь.

При выписке можно получить не только свидетельство о рождении, но и подарочный набор для новорожденного. В нем есть матрас, пеленки, подгузники, комбинезоны и другие универсальные вещи. Всего в наборе 44 предмета. Приданое от города за полгода получили более 40 тысяч новорожденных.

С 2019 года в столице стартует еще одна акция. Родители смогут получить сертификаты на высадку саженцев в честь новорожденных. Деревья подберут специалисты, места для них выделят в столичных парках.