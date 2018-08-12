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Москва 24

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Общество

12 августа, 18:00

Именные деревья в честь новорожденных появятся в столице в 2019 году

общество дети город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первые сертификаты на высадку саженцев в честь новорожденных москвичей по проекту "Наше дерево" начнут выдавать в 2019 году, сообщается на сайте кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина и его избирательного штаба.

Документ будут давать вместе со свидетельством о рождении. Саженцы будут именными.

После получения сертификата необходимо будет оставить заявку на портале мэра и правительства Москвы. Инвентарь и саженцы закупят специалисты службы озеленения, они свяжутся с родителями малыша и пригласят их на высадку. Места под саженцы найдут в столичных парках.

Все деревья по программе оснастят GPS-метками, который помогут родителям в любое время их найти. За ними будут специалисты.

Инициативу выдвинули волонтеры избирательного штаба Сергея Собянина. Кандидат поддержал их предложение, назвав его технически непростым, но очень душевным.

В столице ежегодно проходит масштабное озеленение. Деревья и кустарники сажают, как во дворах и парках, так и в центре города. Ранее власти сообщали, что из посадок во время благоустройства центральных улиц не прижились мене 10 саженцев.

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