Менее 10 деревьев не прижились во время озеленения центра столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные власти рассказали, сколько деревьев не прижилось после озеленения центра столицы. Пересадки потребовали менее 10 саженцев, рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Из 12 тысяч деревьев, высаженных в центре Москвы: на Садовом кольце, на улице Арбат, лишь семь-девять деревьев мы пересадили, так как они не прижились", – отметил он.

Заммэра также рассказал о работе по восстановлению фасадов столичных зданий. Исторический облик вернули 3,6 тысячам построек, заявил Бирюков.

Ранее сообщалось, что весной 2018 года в столиц высадили более 330 тысяч деревьев и кустарников. Из них около 135 тысяч – на дворовых территориях, у социальных учреждений – более 51 тысячи деревьев и кустарников, а на бульварах и в скверах – более 142 тысяч. Посадки проходили по заявкам москвичей.