Антон Шкаплеров посетил выставку, посвященную академику Владимиру Челомею

Фото: из личного архива Антона Шкаплерова

Летчик-космонавт, Герой России Антон Шкаплеров вместе с активистами района Южное Тушино посетил выставку "Я такое придумал…" в Музее космонавтики, которая приурочена к 110-летию со дня рождения конструктора и ученого Владимира Челомея. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"История космических достижений нашей страны – это история инженеров и разработчиков, благодаря которым создавались уникальные разработки. Так, благодаря Вадимиру Челомею были созданы пульсирующий воздушно-реактивный двигатель, ракетные комплексы и уникальные образцы ракетно-космической техники, включая искусственные спутники Земли "Протон", "Полет", а также орбитальные станции "Салют-2, 3, 5". Современная молодежь должна знать не только этапы жизни великих ученых, но и понимать, как их работа была связана с потребностями страны и какие разработки прошлого сегодня оказывают влияние на науку и промышленность", – сказал Шкаплеров.

Он отметил, что современная молодежь должна знать не только имена Королева и Циолковского, но и других выдающихся ученых, которые занимались разработками авиационной и ракетно-космической техники.

Летчик-космонавт также напомнил, что имя Челомея тесно связано с Тушино – там благодаря настойчивости ученого в 1954 году была организована специальная конструкторская группа, специалисты которой занимались разработкой до сдачи на вооружение самолета-снаряда 10Х с наземным стартом.

На выставке в Музее космонавтики можно увидеть не только личные вещи ученого, но и макеты военной и космической техники, которая была создана под его руководством. Например, проект космического корабля для пилотируемого облета Луны, который можно назвать главной мечтой Челомея, и макет ракеты-носителя УР-700, который должен был стать частью программы освоения Луны. Также посетители узнают, как создавались ракеты с раскрывающимися в полете крыльями и какие разработки Владимира Челомея используются сегодня на кораблях и подводных лодках ВМФ России. Посетить выставку можно до 21 октября.

Ранее Шкаплеров рассказал, что около 40 московских предприятий работают над решением космических задач. По его словам, они создают и тестируют инновационные технологии. Например, герметичные радиационно стойкие источники вторичного питания или устройства для очистки пространства от космического мусора. Исследования космоса особенно нуждаются в новых идеях и оригинальных решениях, подчеркнул он.