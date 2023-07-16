Москвичей предупредили о дожде и грозе во второй половине дня 16 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В воскресенье, 16 июля, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, а также гроза. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловиться тыловой частью циклона, куда будут поступать разрозненные массивы кучево-дождевых облаков при температурном фоне на два градуса ниже нормы", – написал синоптик в своем телеграм-канале.

По словам Тишковца, днем воздух прогреется в столице до плюс 22–24 градусов, в Подмосковье – 20–25 градусов. Помимо этого, будет северо-западный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду. Также ожидается атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Синоптик подчеркнул, что 16 июля солнечная активность умеренная, а геомагнитное поле неустойчивое.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в воскресенье, 16 июля, воздух в столичном регионе прогреется до 23–26 градусов. Уже в начале следующей недели температура достигнет отметки в 27–29 градусов. По его словам, температура воздуха будет близка к климатической норме.

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