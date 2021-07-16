Терапевт рассказала, можно ли купаться в море сразу после прививки

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в разговоре с Москвой 24 заявила, что отдых на пляже сразу после прививки от коронавируса неопасен. При этом специалист рекомендовала один день после укола провести в облегченном режиме, не подвергая организм перегрузкам или перегреву.
Ранее главный врач, руководитель клиники внутренних болезней Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Светлана Бунова заявила, что в отпуск стоит отправляться только через 21 день после второй прививки от коронавируса. Она пояснила, что к этому моменту будут уже полностью сформированы антитела к инфекции.
"Я не вижу никаких противопоказаний к пляжному отдыху. Само по себе купание в море не является никаким отягчающим фактором. Если вы переживаете из-за каких-то страхов из детства, что нельзя мочить место укола, то не переживайте. Можно", – заявила Ярцева.
Тем не менее как минимум первые сутки после процедуры терапевт рекомендовала не напрягать организм высокими температурами или физическими упражнениями.
При этом вечером, когда спадет жара, отдых на пляже возможен и в день прививки, отмечает Ярцева. По ее словам, главное – это опираться на самочувствие организма.
С 1 августа на курортах Краснодарского края смогут отдыхать только привитые россияне, имеющие соответствующий сертификат. Заселять в отели будут и тех, кто сделал первый компонент вакцины или получил справку о медотводе и при этом прошел ПЦР-тест не ранее чем за три дня до въезда.
Кроме того, примут гостей, которые предоставят документ о перенесенном заболевании в течение последнего полугода. Также возможно заселение непривитых туристов с отрицательным ПЦР-тестом при их готовности вакцинироваться на территории курорта в течение трех дней.
Требование о вакцинации будет касаться даже тех отдыхающих, которые заселяются в отели на срок до трех дней.
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