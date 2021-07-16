Терапевт рассказала, можно ли купаться в море сразу после прививки

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Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в разговоре с Москвой 24 заявила, что отдых на пляже сразу после прививки от коронавируса неопасен. При этом специалист рекомендовала один день после укола провести в облегченном режиме, не подвергая организм перегрузкам или перегреву.

Ранее главный врач, руководитель клиники внутренних болезней Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Светлана Бунова заявила, что в отпуск стоит отправляться только через 21 день после второй прививки от коронавируса. Она пояснила, что к этому моменту будут уже полностью сформированы антитела к инфекции.

"Я не вижу никаких противопоказаний к пляжному отдыху. Само по себе купание в море не является никаким отягчающим фактором. Если вы переживаете из-за каких-то страхов из детства, что нельзя мочить место укола, то не переживайте. Можно", – заявила Ярцева.

Тем не менее как минимум первые сутки после процедуры терапевт рекомендовала не напрягать организм высокими температурами или физическими упражнениями.





Ирина Ярцева врач-терапевт, иммунолог Единственное, что в течение суток, ну максимум двух, после вакцинации может подниматься температура тела. Я рекомендовала бы в этот день оставаться в номере с кондиционером, отдыхать и не напрягаться. Такой лайтовый отдых организовать.

При этом вечером, когда спадет жара, отдых на пляже возможен и в день прививки, отмечает Ярцева. По ее словам, главное – это опираться на самочувствие организма.

С 1 августа на курортах Краснодарского края смогут отдыхать только привитые россияне, имеющие соответствующий сертификат. Заселять в отели будут и тех, кто сделал первый компонент вакцины или получил справку о медотводе и при этом прошел ПЦР-тест не ранее чем за три дня до въезда.

Кроме того, примут гостей, которые предоставят документ о перенесенном заболевании в течение последнего полугода. Также возможно заселение непривитых туристов с отрицательным ПЦР-тестом при их готовности вакцинироваться на территории курорта в течение трех дней.

Требование о вакцинации будет касаться даже тех отдыхающих, которые заселяются в отели на срок до трех дней.