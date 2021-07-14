Отели Кубани не будут выселять не привившихся за 3 дня туристов

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

В Оперативном штабе Краснодарского края заявили о том, что гостиницы и отели Кубани не будут выселять туристов, подписавших добровольное согласие на вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

При этом за руководящими лицами отелей и гостиниц остается право выселять отдыхающих, которые отказываются от прививки в период до трех дней после заселения.

Кроме того, в таком случае турист должен будет выплатить штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае требование о вакцинации от COVID-19 будет касаться даже тех туристов, которые заселяются в отели на срок до трех дней.

В министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона подчеркнули, что сроки проживания в гостиницах постановлением не оговариваются.