Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве выявили 5 382 новых случая коронавируса. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

За сутки госпитализировали 1 474 человека, 105 пациентов скончались. На ИВЛ находятся 619 человек.

"В городе выздоровели еще 8 032 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 266 393", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России выявили 25 704 новых случая коронавируса. За последние сутки из-за инфекции умерли 799 человек.

