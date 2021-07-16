Москвичей предупредили о дожде с грозой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В пятницу в Москве воздух прогреется до +33 градусов, а во второй половине дня ожидается дождь с грозой. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня в Москве переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза, +31...+33 в столице, +29...+34 – в Подмосковье. Ветер северный, со скоростью 3–8 метров в секунду, при грозе – порывистый", – сообщил синоптик.

Он отметил, что атмосферное давление существенно не изменится и составит 745 миллиметров ртутного столба.

Накануне гроза с сильным ливнем и градом охладила воздух в столичном регионе почти на 10 градусов. Кроме того, за полтора часа в отдельных районах столицы выпало более четверти месячной нормы осадков.

До этого синоптики предупредили москвичей о резком похолодании в городе. С понедельника, 19 июля, начнется перестройка температурного режима. Температура воздуха в дневные часы будет опускаться до +20 градусов.

