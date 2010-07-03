Московскую академию СК проверят на соблюдение прав выпускников-кадетов

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить работу Московской академии СК. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СКР, это связано с жалобами на отказ в поступлении выпускникам – кадетам ведомства.

Отмечается, что управление учебной и воспитательной работы и управление кадров СКР проверят соблюдение прав поступающих при вступительных испытаниях, а также порядок отбора абитуриентов для зачисления в академию.

Бастрыкин также призвал членов региональной общественной организации "Союз ветеранов следствия", входящих в состав приемных комиссий Московской академии СКР, подключиться также к работе по отбору абитуриентов.

Руководитель управления учебной и воспитательной работы Следственного комитета Сергей Петров ранее рассказал об основных целях кадетского образования. По его словам, СК готовит для себя кадры еще со школы.