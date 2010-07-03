В московских школах откроются новые кадетские классы

В новом учебном году к проекту "Кадетский класс" присоединится еще 31 школа в девяти округах столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Полный список школ с кадетскими классами сформируют до конца июля. Директор Центра патриотического воспитания и школьного спорта Ольга Ярославская отметила, что в Москве и по всей России развивается кадетское движение: ученики добиваются успехов в спорте, в учебе, участвуют в различных соревнованиях и мероприятиях.
"Выбор в пользу кадетских классов ребята делают осознанно, как первый шаг к будущей профессии", – сказала Ярославская.
После выпуска из учебного заведения более 90% выпускников-кадетов поступают в вузы. Более 65% из них идут в вузы министерства обороны и других силовых ведомств.
Уточняется, что новые кадетские классы откроются здесь:
ЮЗАО (школы № 170, 626, 1356, 1561, 1694, 2006 и школа имени Н. М. Карамзина)
СВАО (№ 306, 1415)
ЮВАО (№ 338, 825, 777, 1363, 1935)
ЮАО (№ 504, 556, 867, 949)
САО (№ 717, 1164)
СЗАО (№ 883, 2005)
ЗелАО (№ 1151)
ЗАО (№ 1448, 1542, 1596)
ВАО (№ 1508, 1811, 2033, 2094)
В школах реализуются профили совместно с Минобороны, МЧС, МВД, МИД, Минюстом, ФСБ, ФСО и Росгвардией. Классы, где преподают специфику деятельности сухопутных войск, отрабатывают задачи по оценке местности и противника. Специализация МИД предполагает изучение дипломатического этикета, организации официальных встреч, правил дипломатической переписки.
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