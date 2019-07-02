В СК рассказали о системе кадетского образования

Руководитель управления учебной и воспитательной работы Следственного комитета (СК) РФ Сергей Петров рассказал об основных целях кадетского образования.
По его словам, СК готовит для себя кадры еще со школы. Ребята с самого начала получают необходимую базу знаний, которую с легкостью смогут применить на практике.
Главная цель СК, что подчеркивают руководители кадетского образования, – воспитать достойного гражданина и патриота, передает "Российская газета".
Сейчас существуют три вида профильного обучения: кадетские классы, кадетские корпуса и академии СК. Первые финансируются муниципальной властью, остальные – СК.
Для поступления в кадетский класс достаточно пройти испытания. Чаще всего ребятам предлагают сдать экзамены по истории, обществознанию и русскому языку. В СК рекомендуют начинать обучение с восьмого класса.
Чему учат в кадетских классах московских школ
В кадетском корпусе ученики живут в кубриках и соблюдают распорядок дня. По мнению педагогов, строгий режим помогает улучшить дисциплинированность учащихся и сложить у них верное представление о будущей профессии.
Здесь сдают уже шесть вступительных испытаний: русский язык, математику, английский язык, историю, физическую подготовку, психологическое тестирование. Также кандидаты проходят специальное медицинское обследование.
Главное преимущество кадетского образования – это возможность качественной подготовки к поступлению в академии СК. Серьезный упор делается именно на физкультуру, а также основы юриспруденции.
В прошлом году в Московской академии СК впервые выпустились магистры. Все они получили первичное звание лейтенант юстиции РФ. Первый же выпуск специалитета пройдет 11 июля на Поклонной горе.
Ранее сообщалось, что в новом учебном году к проекту "Кадетский класс" присоединится еще 31 школа в девяти округах столицы.
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