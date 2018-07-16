Шесть кандидатов будут участвовать в выборах губернатора Подмосковья

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Шесть кандидатов на должность губернатора Московской области примут участие в избирательной кампании, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.

Как рассказала председатель комиссии Эльмира Хаймурзина, период регистрации закончился, документы принимали до 5 июля. "Избирательная комиссия Московской области после проверки представленных документов, приняла решение об их регистрации", – добавила она.

Участниками кампании станут Лилия Белова от партии "Альянс Зеленых", Андрей Воробьев от "Единой России", Кирилл Жигарев от ЛДПР, Борис Надеждин от "Партии Роста", Константин Черемисов от КПРФ и Игорь Чистюхин от "Справедливой России", сообщает Агентство "Москва".

Предвыборная агитация разрешена с момента подачи заявления о согласии баллотироваться, отметили в комиссии. Претенденты имеют право проводить встречи с избирателями, размещать рекламные плакаты, организовывать мероприятия.

В СМИ агитация стартует с 11 августа и завершится 8 сентября 2018 года в 00:00. Выборы губернатора пройдут 9 сентября, в Единый день голосования.

На ту же дату назначено голосование за мэра столицы. Зарегистрированными кандидатами стали самовыдвиженец Сергей Собянин, Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ и Илья Свиридов от "Справедливой России".