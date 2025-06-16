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Россияне плачут реже американцев, сообщает aif.ru со ссылкой на специалистов аналитического центра ВЦИОМ.

Наиболее частая причина, по которой у граждан РФ возникают слезы, это смерть близкого или домашнего животного.

Исследователи выяснили, что в течение недели плакали 40% американцев и только 28% россиян. В последний раз более 10 лет назад или никогда не плакали 18% жителей России против 5% жителей США. Кроме того, 23% россиян никогда не сдерживаются, если хочется плакать, против 6% американцев.

Эксперты ВЦИОМ считают, что в США слезы воспринимаются как повседневный способ поддержать психоэмоциональное равновесие, в то время как в Росси плач является "последним рубежом" эмоциональности.

Ранее стало известно, что мужчины, подавляя плач, могут спровоцировать обострение заболеваний сердца и желудочно-кишечного тракта. Врач-психолог Софья Сулим отметила, что в российской социальной среде принято, что мальчики с детства не должны плакать, из-за чего мужчины не умеют правильно проявлять эмоции. Эксперт посоветовала плакать во время просмотра фильмов в одиночестве или с близкими людьми.