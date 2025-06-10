Москвичка по три часа проверяла квартиру и потеряла работу из-за опозданий

Фото: 123RF/natashabelay22

В Москве девушка потеряла работу, потому что три часа проверяла квартиру, рассказал телеграм-каналу SHOT психотерапевт одной из столичных клиник.

У москвички появились навязчивые мысли, и сначала она проверяла, выключила ли она утюг и закрыла ли воду в кране. Потом начала делать фото. Однако если раньше ритуалы занимали 15 минут, то в последнее время москвичка стала тратить около трех часов, чтобы проверить все перед выходом из дома.

Это привело к постоянным опозданиям, рассеянности от недосыпов и тревожности, из-за чего девушка потеряла работу и начала ссориться с близкими. После этого она обратилась к психотерапевту, который диагностировал тревожное расстройство с ОКР и назначил медикаментозное лечение.

Ранее астролог рассказала, какие знаки зодиака становятся самыми тревожными родителями. Например, Девы склоны к неврозам, которые обостряются с появлением детей, а Скорпионы могут стать гиперконтролирующими из-за собственных страхов.