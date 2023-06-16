Москвичам рассказали о погоде 16 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В пятницу, 16 июня, в столице и области ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 27 до 29 градусов, в Подмосковье – от 25 до 30 градусов.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что 15 июня в Москве зафиксировали самый теплый день с начала лета. В 15:00 главная метеостанция на ВДНХ зафиксировала повышение температуры до 26,3 градуса. Предыдущий максимум – 25,1 градуса – был зарегистрирован 2 июня.

В связи с жаркой и маловетреной погодой в столичном регионе 16 июня возможен рост концентрации вредных веществ в воздухе.

Самый теплый день лета зафиксировали в Москве