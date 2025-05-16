В Москве пройдет финал конкурса "Кубок сельских пекарей – 2025" с 28 по 29 мая

Фото: bakerycup.ru

В Москве с 28 по 29 мая пройдет финал Всероссийского конкурса "Кубок сельских пекарей России – 2025".

Мероприятие состоится на территории Московского образовательного комплекса "МОК Запад". В финальную часть прошли 16 лучших команд страны, отобранных по итогам заочного этапа. Всего в предварительном туре соревновались 307 организаций: представители малого и среднего бизнеса и учебных заведений.

Конкурс направлен на развитие хлебопекарного дела. Его ключевые задачи – популяризация профессии пекаря, выявление лучших специалистов, сохранение преемственности поколений и внедрение инновационных технологий в хлебопечении. Особое внимание уделяется повышению мастерства как молодых, так и опытных пекарей.

Награждение победителей состоится при участии конкурсного жюри и делегатов от министерства сельского хозяйства. В состав судейской коллегии вошли признанные отраслевые эксперты, включая президента Российского союза пекарей Дмитрия Семенова и директора АО "Владимирский хлебокомбинат" Владимира Лялина.

Ранее диетолог и гастроэнтеролог Александра Разаренова рассказала, что самым полезным и ценным для рациона является цельнозерновой хлеб. Он содержит больше клетчатки, витаминов и минералов по сравнению с белым. Кроме того, Разаренова предложила обратить внимание на хлеб, сделанный на закваске. Она отметила, что он богат минералами, микроэлементами и витаминами.