Минздрав РФ допустил повышение минимального возраста продажи алкоголя

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Минздрав РФ готов рассмотреть и проработать новые предложения, способствующие снижению употребления алкоголя гражданами, в том числе повысить минимальный возраст продажи спиртных напитков. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

Он подчеркнул, что в прошлом году в стране отсутствовала позитивная динамика в части потребления алкоголя.

"Возможно, нам сейчас необходимо продумать и не только совершенствовать набор шагов, которые мы сейчас реализуем, возможно, и рассмотреть ужесточение в каком-то плане мероприятий и предложить новые", – приводит слова Фисенко РИА Новости.

По его словам, также могут быть рассмотрены вопросы, касающиеся установления дополнительных запретов в сфере рекламы, ужесточения санкций за пропаганду алкоголя, наделения регионов и муниципалитетов правом введения ограничений, запрета скидок на алкогольные напитки и многого другого.

Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Бийсултан Хамзаев заявил, что необходимо запретить продавать алкоголь гражданам младше 21 года. По его словам, основным внутренним вызовом в России является демография, а алкоголь, табак и наркотики способствуют ее ухудшению.

Хамзаев отметил, что для России должна быть принципиальной позиция по введению трех дополнительных лет трезвости.

