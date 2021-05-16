Белых предложила включить в школьную программу больше произведений писателей-фронтовиков

14:04
Фото: Сергей Николаев
Депутат Госдумы, куратор проекта "Мой район в годы войны" Ирина Белых предложила включить в обязательную школьную программу по литературе больше произведений писателей-фронтовиков.
Проверка учебников истории и программа обучения в школах и колледжах на предмет полноты сведений о Великой Отечественной войне началась в России после послания президента Федеральному собранию.
"Полностью поддерживаю проведение комплексной проверки программ обучения истории в школах и колледжах. Считаю важным не только досконально проанализировать содержания учебников, но и обратить внимание на полноту программ обучения", – сказала она.
По ее словам, совершенно недопустимо, что, например, ключевым военным этапам Великой Отечественной войны в школьном пособии отводится всего несколько абзацев.
Также она считает, что министерству просвещения нужно обратить внимание на программы обучения по литературе. На ее взгляд, в них недостаточно полно отражен вклад писателей-фронтовиков в отечественную литературу.
"В обязательной программе отсутствуют произведения Юлии Друниной, фрагментарно представлено творчество Константина Симонова, Василя Быкова, Виктора Астафьева, Алексея Твардовского и многих других талантливых авторов", – заключила она.
Ранее сообщалось, что в Воронцовском парке Москвы появилась "Стена Победы". На ней горожане могут написать слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны.
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