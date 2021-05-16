На фасад здания Госдумы вернули букву "А"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Букву "А", упавшую накануне с фасада здания Госдумы на Охотном ряду, вернули на место, сообщает ТАСС.

Таким образом, надпись "Государственная дума" на фасаде здания восстановлена в прежнем виде.

Буква "А" из окончания в слове "Государственная" сорвалась накануне из-за сильного ветра. Чтобы исправить ситуацию, потребовалось вызвать специалистов.

Эксплуатация зданий Федерального собрания находится в ведении Управления делами президента РФ.

Накануне в Москве из-за ураганного ветра городские службы перевели в режим повышенной готовности. Все последствия непогоды устранили оперативно.

МЧС предупредиложителей столицы о дожде, грозе и порывистом ветре. По прогнозам, при грозе порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.