На фасад здания Госдумы вернули букву "А"

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Букву "А", упавшую накануне с фасада здания Госдумы на Охотном ряду, вернули на место, сообщает ТАСС.
Таким образом, надпись "Государственная дума" на фасаде здания восстановлена в прежнем виде.
Буква "А" из окончания в слове "Государственная" сорвалась накануне из-за сильного ветра. Чтобы исправить ситуацию, потребовалось вызвать специалистов.
Эксплуатация зданий Федерального собрания находится в ведении Управления делами президента РФ.
Накануне в Москве из-за ураганного ветра городские службы перевели в режим повышенной готовности. Все последствия непогоды устранили оперативно.
МЧС предупредиложителей столицы о дожде, грозе и порывистом ветре. По прогнозам, при грозе порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.