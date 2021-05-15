Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве из-за ураганного ветра городские службы перевели в режим повышенной готовности. Все последствия непогоды устраняются оперативно, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

"Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за ураганного ветра. Последствия непогоды оперативно устраняются", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что ветер сохранится до конца суток, поэтому москвичей призвали быть предельно внимательными на улице.

Ранее МЧС предупредило жителей столицы о дожде, грозе и порывистом ветре. По прогнозам, при грозе порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.