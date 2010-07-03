Ученые дали совет по профилактике гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Американские ученые раскрыли тайну того, что способствует высокому уровню заболеваний и смертности от вирусов зимой. Команда ученых из Йельского университета заявила, что зимой страшнее скорее не холодная температура воздуха, а низкий уровень влажности. Это было доказано в результате эксперимента с группой модифицированных мышей, сообщают "Дни.ру".

Животных поместили в камеры с одинаковой температурой и разными показателями влажности. Потом их заразили вирусом гриппа А. Быстрой атаке вируса на организм животных способствовала как раз низкая влажность.

Ученые пришли к выводу, что при пониженной влажности снижается эффективность ресничек на поверхности клеток дыхательных путей. Реснички удерживают вирусы от попадания в организм и удаляют их со слизистой.

Также при пониженной влажности снижается способность клеток в легких восстанавливать повреждения от вируса. В таких условиях иммунная система человека перестает бороться с болезнью в нужной мере. Поэтому исследователи советуют поддерживать достаточный уровень влаги в помещениях при помощи увлажнителей воздуха и влажной уборки, чтобы максимально обезопасить себя в зимнее время года.

Ранее сообщалось, что россияне стали реже болеть гриппом. С 1997 года заболеваемость уменьшилась почти в 200 раз.