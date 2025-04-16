Госдума планирует ужесточить наказание за продажу знаков, похожих на госнаграды

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Депутаты Госдумы планируют 16 апреля внести на рассмотрение межфракционный законопроект, который предлагает ужесточить ответственность за изготовление, продажу и покупку знаков, похожих на государственные награды РФ, СССР и РСФСР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ законопроекта.

Автором проекта является первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду". Предлагается ввести следующие штрафы: от 3 до 5 тысяч рублей – для граждан, от 4 до 5 тысяч рублей – для должностных лиц и 100 тысяч рублей – для организаций.

При этом отмечается, что законопроект не будет касаться коллекционеров, если они не носят такие знаки в публичных местах.

По словам депутатов, данная инициатива направлена на защиту престижа государственных наград, особенно в условиях повышенного внимания к награждению участников СВО.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов от ЛДПР предложил внести на рассмотрение законопроект, который не будет учитывать погибших военнослужащих в семье при определении размера выплаты. Он пояснил, что на данный момент ежемесячные компенсации выплачиваются с учетом количества членов семьи, включая самого погибшего военнослужащего.