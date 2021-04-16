Российских космонавтов будут страховать от потери трудоспособности

Фото: пресс-служба "Роскосмоса"/РИА Новости
Предоставление страховок от потери трудоспособности для российских космонавтов прорабатывают в "Роскосмосе". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замгендиректора госкорпорации по экономике и финансам Максима Овчинникова.
По его словам, данная мера рассматривается для тех случаев, когда человек, затративший многие годы на подготовку, совершает всего один полет, а после покидает отряд из-за проблем со здоровьем.
Уточняется, что по медицинским показаниям отряд космонавтов "Роскосмоса" в конце июля 2020 года покинул Николай Тихонов, который так и не совершил полет на орбиту. Его подготовка длилась с 2006 года. Также после двух полетов на орбиту по медицинским показаниям отряд покинул космонавт Андрей Борисенко.
Ранее Владимир Путин предложил увеличить на 50% зарплату уже летавшим на орбиту космонавтам и на 70% тем, кто готовится совершить свой первый полет. Он также выразил надежду на то, что общий доход космонавтов станет более заметен.
Российским космонавтам поднимут зарплаты на 50–70%
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: