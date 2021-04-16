Российских космонавтов будут страховать от потери трудоспособности

Фото: пресс-служба "Роскосмоса"/РИА Новости

Предоставление страховок от потери трудоспособности для российских космонавтов прорабатывают в "Роскосмосе". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замгендиректора госкорпорации по экономике и финансам Максима Овчинникова.

По его словам, данная мера рассматривается для тех случаев, когда человек, затративший многие годы на подготовку, совершает всего один полет, а после покидает отряд из-за проблем со здоровьем.

Уточняется, что по медицинским показаниям отряд космонавтов "Роскосмоса" в конце июля 2020 года покинул Николай Тихонов, который так и не совершил полет на орбиту. Его подготовка длилась с 2006 года. Также после двух полетов на орбиту по медицинским показаниям отряд покинул космонавт Андрей Борисенко.

Ранее Владимир Путин предложил увеличить на 50% зарплату уже летавшим на орбиту космонавтам и на 70% тем, кто готовится совершить свой первый полет. Он также выразил надежду на то, что общий доход космонавтов станет более заметен.