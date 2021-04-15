Герой России оценил повышение зарплат космонавтам

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Летчик-космонавт Михаил Корниенко назвал достойными зарплаты для космонавтов в размере 500 тысяч рублей, которые установил "Роскосмос". Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, эта сумма несоизмерима с прошлыми зарплатами.

"С первым классом руководитель отряда получал до недавнего времени 280 тысяч рублей. А сейчас, конечно, хороший шаг, услышали наконец наши просьбы. Только порадоваться можно, что работа оценивается достойно", – рассказал Корниенко.

Первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" по экономике и финансам Максим Овчинников ранее рассказал, что космонавтов после повышения ожидает заработная плата более 500 тысяч рублей.

По его словам, особенно это касается кандидатов в космонавты: у них повышение на 70% – чуть меньше 300 тысяч рублей в месяц в среднем.

