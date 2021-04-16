Эксперт рассказал о главных ошибках россиян при накоплении денег

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Простые правила при накоплении денежных средств помогут выявить скрытые возможности заработной платы и накопить приличную сумму. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на финансового эксперта Артема Звездина.

По его словам, в первую очередь необходимо составить финансовый план в деталях.

"Частая ошибка людей в том, что у них нет хорошего финансового плана с четко обозначенными целями. Часто человек либо копит просто потому, что "так надо", либо не копит вовсе, не понимая, на что он может накопить. Копить нужно не просто так, а на конкретные вещи", – уточнил специалист.

Он также посоветовал относиться к накоплениям как к платежам по кредиту. Так, стоит сразу начать откладывать, ведь человек обычно неосознанно тратит все, что у него есть.

Кроме того, Звездин рекомендовал откладывать деньги на специальный депозитарный счет с процентным начислением.

"Снять деньги вы сможете в любой момент, если произойдет что-то экстренное. Однако в этом случае вы лишитесь процентов. Этот невидимый барьер и позволяет удержаться от того, чтобы не потратить отложенные средства", – отметил специалист.

Он рассказал, что лучше откладывать 20% своих доходов, если не получается – хотя бы 10%.

Большой ошибкой может оказаться попытка приумножить накопления посредством их вложений на финансовом рынке. С финансовыми инструментами стоит быть крайне осторожными, особенно если вы не являетесь экспертом, предупредил Звездин.

Ранее директор департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин рассказал о способах накопления денег. По словам специалиста, можно использовать "сложный процент" или "вклад с капитализацией" для увеличения накопления на депозите.