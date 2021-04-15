Финансист рассказал о способе накоплений по принципу снежного кома

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Директор департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин рассказал агентству "Прайм" о способах накопления денег.

По словам специалиста, можно использовать "сложный процент" или "вклад с капитализацией" для увеличения накопления на депозите.

"В таких случаях банки обычно указывают ставку с учетом капитализации и без нее. Однако разница при нынешних ставках вряд ли будет существенной, но заработать дополнительные несколько десятых процента можно", – отметил Аржанухин.

Он добавил, что на доходах с ценных бумаг тоже можно капитализировать проценты. Это можно сделать, если не выводить на банковский счет купоны по облигации или дивиденды, полученные от владения акциями, а опять покупать ценные бумаги.

Эксперт рекомендует обратить внимание на паевой инвестиционный фонд, в котором все средства реинвестируется автоматически.

Ранее специалист рассказал, куда выгоднее всего направить 100 тысяч рублей. По его словам для инвестирования данной суммы будет мало, поэтому их лучше направить на близких или на себя.