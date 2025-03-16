Визажист Яренских поделилась простыми идеями легкого весеннего макияжа

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Цветные тени пастельных оттенков и контрастная тушь помогут создать весенний макияж. Об этом Москве 24 рассказала стилист-визажист Евгения Яренских.

По ее словам, в первую очередь весна ассоциируется с яркими цветами.

"В повседневный макияж можно добавить цвета, используя пастельные оттенки теней. Розовые, сиреневые, голубые, зеленые – актуально все, но важно их не комбинировать, а выбирать что-то одно", – отметила эксперт.

Наносить тени нужно плотно, но строго до орбитальной складки, не поднимая высоко до бровей. В завершении границу важно растушевать чистой кистью. При желании цвет можно нанести и на нижнее веко.



Евгения Яренских стилист-визажист Можно отойти от классической схемы и добавить весеннего креатива: выделить ярким цветом лишь внутренний уголок глаза или только складку века. Для повседневного варианта советую выбирать матовые тени или сатиновые с легким сиянием. Правда, такой макияж лучше не делать, если глаза близко посажены.

Чтобы добавить немного весны в классический макияж с черной стрелкой, достаточно нанести цветные тени на нижнее веко.

"Да и саму стрелку можно сделать цветной с помощью лайнера или гелевого карандаша. А если хочется больше яркости, рекомендую комбинировать цветные тени (лайнер) с тушью для ресниц того же цвета", – добавила Яренских.

По мнению визажиста, цветная тушь сейчас на пике популярности и может стать центральной деталью образа.

"А самым смелым можно посоветовать использовать в макияже тени и тушь контрастных цветов. Примеры схем: красный-зеленый, фиолетовый-желтый, синий-оранжевый или персиковый", – отметила эксперт.

Ранее стилист-визажист Кристина Новикова рассказала о важных правилах стойкого макияжа. В случае если помада плохо ложится, она посоветовала сначала аккуратно обработать кожу губ скрабом, затем наносить бальзам на 15–20 минут и после этого удалять все лишнее. Затем губы можно затонировать тональной основой с помощью спонжа-бьютиблендера.