Визажист Яренских поделилась простыми идеями легкого весеннего макияжа

16 марта, 08:00Общество
Фото: 123RF/liudmilachernetska
Цветные тени пастельных оттенков и контрастная тушь помогут создать весенний макияж. Об этом Москве 24 рассказала стилист-визажист Евгения Яренских.
По ее словам, в первую очередь весна ассоциируется с яркими цветами.
"В повседневный макияж можно добавить цвета, используя пастельные оттенки теней. Розовые, сиреневые, голубые, зеленые – актуально все, но важно их не комбинировать, а выбирать что-то одно", – отметила эксперт.
Наносить тени нужно плотно, но строго до орбитальной складки, не поднимая высоко до бровей. В завершении границу важно растушевать чистой кистью. При желании цвет можно нанести и на нижнее веко.
Чтобы добавить немного весны в классический макияж с черной стрелкой, достаточно нанести цветные тени на нижнее веко.
"Да и саму стрелку можно сделать цветной с помощью лайнера или гелевого карандаша. А если хочется больше яркости, рекомендую комбинировать цветные тени (лайнер) с тушью для ресниц того же цвета", – добавила Яренских.
По мнению визажиста, цветная тушь сейчас на пике популярности и может стать центральной деталью образа.
"А самым смелым можно посоветовать использовать в макияже тени и тушь контрастных цветов. Примеры схем: красный-зеленый, фиолетовый-желтый, синий-оранжевый или персиковый", – отметила эксперт.
Ранее стилист-визажист Кристина Новикова рассказала о важных правилах стойкого макияжа. В случае если помада плохо ложится, она посоветовала сначала аккуратно обработать кожу губ скрабом, затем наносить бальзам на 15–20 минут и после этого удалять все лишнее. Затем губы можно затонировать тональной основой с помощью спонжа-бьютиблендера.