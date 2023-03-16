Диетолог назвала неожиданные причины набора веса

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Избыток фруктов в рационе, а также гипотиреоз могут привести к набору лишнего веса. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"Даже когда человек отдает предпочтение натуральным фруктам, но переедает их, формируется избыток массы тела", – предупредила специалист.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук У организма на фрукты вырабатывается инсулин для того, чтобы отрегулировать сахар в крови. Этот гормон способствует отложению жира в межклеточном пространстве. Формируется жировая клетчатка.

Более того, через 45 минут "после первого же фруктового допинга" человеку снова хочется перекусить, потому что сахар в крови снижается, предупредила диетолог. В итоге он начинает переедать, а через несколько дней видит существенный набор веса.

По словам Королевой, двух-трех фруктов в день будет достаточно, чтобы получить необходимые организму витамины и антиоксиданты, но при этом не потолстеть. Другая неочевидная причина набора веса – это гипотиреоз, то есть недостаточная выработка гормонов щитовидной железой.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Бывает, что человек старается выбирать полезные продукты, ест согласно графику питания, контролирует объем, но все равно происходит прибавка в весе. Возможно, у него снижена функция щитовидной железы, о чем он даже не догадывается. Гипотиреоз в силу задержки жидкости и снижения скорости метаболических процессов способен привести к набору массы тела.

Ранее россиянам напомнили, какой объем талии считается здоровым. У женщин в норме он составляет не более 80 сантиметров. Для мужчин показатель чуть выше и не должен превышать 94 сантиметрa. Если окружность талии выходит за эти границы, то это может предупреждать о начале ожирения.



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