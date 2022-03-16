В Москве за сутки госпитализировали 197 человек с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
За последние сутки в Москве госпитализировали 197 человек с коронавирусом. На ИВЛ находятся 146 пациентов, сообщает Оперштаб по контролю ситуации с COVID-19 в столице.
За сутки от коронавируса в Москве выздоровели еще 1 526 человек. В общей сложности число выздоровевших составило 2 526 380.
За последние 24 часа в столице выявили 1 621 новый случай COVID-19. Скончались от последствий коронавируса 40 человек.
Ранее главный врач московской ГКБ № 52 Марьяна Лысенко заявила, что при снижении уровня коллективного иммунитета и отказе от вакцинации может возникнуть новая волна коронавируса. Эксперт отметила, что в условиях снятия антиковидных ограничений нельзя забывать о вакцинации.
Москвичам рассказали о ситуации с COVID-19 в столице
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