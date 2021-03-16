В России выявили 9 393 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За последние сутки в России подтвердили 9 393 новых случая коронавируса, сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19. В том числе выявлен 1 021 (10,9%) случай без клинических проявлений.

В Москве выявили 1 533 новых случая коронавируса, в Санкт-Петербурге – 916, в Московской области – 565, в Нижегородской области – 348, в Ростовской области – 246.

Таким образом, всего в РФ зарегистрировано 4 409 438 новых случаев коронавируса. Наименьшие темпы суточного прироста отмечены в Республике Алтай, в Сахалинской области и Тыве.

За последние сутки в России подтверждено 443 смерти из-за COVID-19. За весь период по стране умерли 92 937 человек.

Кроме того, за прошедшие сутки выписали 10 644 человека. Всего с начала пандемии COVID-19 переболели 4 014 220 пациентов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее отметила роль цифровых технологий в борьбе с коронавирусом в столице РФ. Приложение "Ньюс2", по ее словам, выступает электронным ассистентом врача и позволяет оперативно корректировать лечение для пациентов с COVID-19.

