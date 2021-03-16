Пьяный мужчина залез погреться в автомобиль охраны в Парке Горького

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В Парке Горького задержали пьяного мужчину, который залез в автомобиль охраны погреться. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По словам охранника, на Пушкинской набережной он задержал нарушителя в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник находился в служебной машине парка Iveco. Он рассказал, что залез в машину, чтобы погреться. После прибытия на место происшествия сотрудников полиции нетрезвый житель Саратовской области был задержан и доставлен в отделение.

По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку, сообщает Агентство "Москва".

Ранее в районе Лефортово задержали подозреваемого в краже мобильного телефона у подростка. Он похитил мобильный телефон у несовершеннолетнего мальчика и скрылся.