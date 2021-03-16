Облачная погода с небольшими осадками ожидается в Москве 16 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили об облачной погоде с небольшими осадками во вторник, 16 марта. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем столичный регион будет в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, местами будут идти небольшие осадки", – сообщили синоптики.

Согласно прогнозу, температура воздуха в Москве будет фиксироваться на уровне 2–4 градусов тепла, в Московской области – до 5 градусов. Ветер ожидается умеренный, от 3 до 8 метров в секунду.

Метеорологи также предупредили о влажности воздуха около 75%. Кроме того, в столичном регионе отмечается пониженное атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба.

Эксперты напомнили, что смена времен года способна оказать пагубное воздействие на метеочувствительных людей. Нестабильная погода может стать причиной обострения хронических заболеваний и различных недомоганий.

Директор Гидрометцентра России Сергей Борщ накануне предупредил, что температурные колебания сохранятся в Москве до конца текущей недели. Кроме того, из-за погодных контрастов ночью вероятны подмерзания, которые будут таять днем.

