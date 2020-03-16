Сотрудник штаб-квартиры ВОЗ заразился коронавирусом

21:11
Фото: ТАСС/Jean-Christophe Bott/EPA
Сотрудник штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заразился коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Последний раз зараженный посещал здание ВОЗ в четверг, 5 марта. Симптомы у него появились в минувшие выходные. Сотрудник самоизолировался и получил необходимую медицинскую помощь.
Тем не менее ВОЗ начала выявление всех контактов пациента. Пока ни у одного из людей, напрямую контактировавших с зараженным, не выявлены симптомы заболевания.
11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции. В мире заражено уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровело, 5,7 тысячи человек скончались.
Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус отметил, что количество случаев заражения коронавирусом за пределами Китая стало больше, чем в самой КНР. Количество смертей вследствие заболевания COVID-19 в Поднебесной также меньше, чем в остальном мире.
Власти Чили закрыли страну для въезда. Жесткие ограничительные меры вследствие распространения коронавируса введут с 17 марта в Киеве.
Отменены полетные программы на Кипр до 30 апреля в связи с распоряжением местного правительства о запрете на въезд туристов на территорию страны.
16 марта первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Сомали. Лидером же по количеству зараженных COVID-19, помимо КНР, является Италия. Там обнаружили более 24,7 тысячи инфицированных, 1809 из которых уже стали жертвами болезни. Большое количество зараженных также фиксируется в Иране, Южной Корее, Испании, Германии и Франции. Всего коронавирус охватил уже более 140 стран и не менее 153,6 тысячи человек.
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