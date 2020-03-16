Более 40% молодых людей в столице хотят заняться малым бизнесом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 40% опрошенных молодых людей в Москве готовы к тому, чтобы открыть собственный бизнес, заявили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Об открытии малого бизнеса задумываются 42% жителей Москвы в возрасте от 18 до 24 лет и 38% горожан от 25 до 34 лет. 24% респондентов из этих возрастных групп собираются начать свое дело в течение одного-двух лет", – сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она привела результаты исследования ВЦИОМ, которые показали, что 31% опрошенных москвичей уверены, что могли бы начать работать на себя.

При этом 41% респондентов убеждены, что у них есть нужные знания для предпринимательской деятельности. В свою очередь, у 18% горожан есть возможности, чтобы открыть бизнес в течение полугода.

Сергунина добавила, что власти Москвы продолжают совершенствовать экосистему для бизнеса. Например, для бизнесменов выделяются субсидии и льготы. Кроме того, в городе проходят бесплатные консультации, доступны бесплатные программы.

Отмечается, что 45% участников проведенного опроса подтвердили, что в столице есть все возможности для создания бизнеса с нуля.

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