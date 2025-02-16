Росстат: всероссийская перепись населения должна пройти не позднее 2031 года

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Всероссийская перепись населения состоится не позднее 2031 года, передает РИА Новости со ссылкой на Росстат.

"После прошедшей осенью 2021 года переписи следующая должна пройти не позднее 2031 года", – рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что перепись населения проводится один раз в десять лет. При этом окончательное решение о сроках ее проведения должен будет принять кабмин.

Ранее сообщалось, что следующая Всероссийская перепись населения должна будет пройти в цифровом формате. Так, планируется впервые использовать данные единого информационного регистра сведений о населении Федеральной налоговой службы.

Кроме того, у россиян сохранится "гарантия самоопределения". Им будет предоставлена возможность уточнить внесенные заранее данные о них и дополнить их недостающей информацией.