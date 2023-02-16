В Госдуме назвали единственный вариант потратить маткапитал за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая рассказала, что есть только один вариант расходования материнского капитала за рубежом. По ее словам, мать может перечислить средства на накопительную часть пенсии. Слова парламентария приводит радиостанция "Говорит Москва".

"Остается только один пункт. Это накопительная часть пенсии мамы. Здесь есть вопрос. Было бы странно, если человек выбирает другую страну, другое гражданство, а мы материнский капитал ему на пенсию переводим", – высказалась Буцкая.

Депутат считает, что покинувших страну россиянок нужно лишить такой возможности.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишать россиянок права на получение материнского капитала, если они рожают ребенка за границей. Он считает, что такие женщины хотят обеспечить себе и ребенку двойное гражданство, а значит, не должны рассчитывать на социальные программы России.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем телеграм-канале опрос о том, правильно ли поступают россиянки, уезжающие рожать за рубеж, но претендующие на льготы в РФ. По его словам, в 2022 году более 25 тысяч женщин отправились в Аргентину, США и другие страны с целью рождения там детей для получения гражданства.

По итогам опроса 86% респондентов заявили, что считают такие поступки неправильными.



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