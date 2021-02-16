Госдума приняла закон о штрафах за нарушения деятельности физлиц и НКО-иноагентов

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В Госдуме одобрили закон о штрафах за нарушение порядка деятельности НКО и физлиц, признанных иноагентами. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно новой законодательной норме, санкции за упоминание иноагентов без специальной метки будут касаться только СМИ. Для физлица штраф составит от 2 до 2,5 тысячи рублей с конфискацией предмета правонарушения либо без таковой, для должностных лиц – от 4 до 5 (также с конфискацией). Юрлица обяжут выплачивать штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей.

Взыскание также вводится для самих НКО-иноагентов. В случае если они распространяют материалы без специальной метки, должностных лиц оштрафуют на 100–300 тысяч рублей, юридических лиц – на сумму от 300 до 500 тысяч рублей. В обоих случаях допускается конфискация предмета административного правонарушения.

Новые законодательные изменения подразумевают и увеличение штрафа для юрлиц, осуществляющих деятельность НКО-иноагента без регистрации. Взыскание повысят до 5 миллионов рублей.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что за административные правонарушения СМИ-иноагенты оштрафованы на сумму в размере 2,2 миллиона рублей. Санкции затронули, в частности, проект "Радио Свобода".

