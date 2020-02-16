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Общество

11:52

Счетная палата проанализирует меры по организации помощи ВИЧ-инфицированным

общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты Счетной палаты России проверит эффективность мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аккаунт главы ведомства в социальной сети.

По словам руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина, за отправную точку будет взят 2018 год. Специалист также высоко оценил фильм журналиста Юрия Дудя "ВИЧ в России – эпидемия, про которую не говорят" и назвал его "нужным".

В документальной картине блогера, созданной в просветительских и гуманитарных целях, рассказывалось, что в России сейчас живут более 1 миллиона ВИЧ-инфицированных, а от СПИДа умирают около 199 человек ежедневно.

Ранее в министерстве здравоохранения России подготовили новый протокол оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным. Речь идет о мерах профилактики и контроля заболевания среди граждан в возрасте от 15 до 55 лет.

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